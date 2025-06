Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagvormittag tiefer

Henkel vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 67,40 EUR.

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 67,40 EUR nach. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,22 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 67,92 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 32.347 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,31 Prozent hinzugewinnen. Am 14.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,05 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,99 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

