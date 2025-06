Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Vormittag

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 66,96 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 66,96 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 66,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.543 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 32,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 14.04.2025. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 1,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,79 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie.

