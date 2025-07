Aktie im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gefragt

17.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 68,02 EUR.

Wer­bung

Um 15:48 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 68,02 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,38 EUR. Mit einem Wert von 68,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.432 Stück gehandelt. Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,29 EUR für die Henkel vz-Aktie aus. Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können. Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026. Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet UBS AG: Neutral für Henkel vz-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA