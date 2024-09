Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 80,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 80,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 80,44 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 79,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.091 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 6,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,44 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

