Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittwochmittag ab

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 74,90 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 74,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 74,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.473 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,44 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,36 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

