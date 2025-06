Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 66,12 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 66,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 65,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.612 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2025 auf bis zu 88,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,78 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 0,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,79 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie.

