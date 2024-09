Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 81,28 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 81,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 81,28 EUR. Mit einem Wert von 80,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.498 Henkel vz-Aktien.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 85,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 18,95 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,44 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

