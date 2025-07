Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 68,42 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 68,42 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.052 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 22,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,79 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

