Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 68,32 EUR nach oben.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 68,32 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 68,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.792 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,54 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,99 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

