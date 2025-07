Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,18 EUR an der Tafel.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 68,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,36 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 68,12 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.585 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. 29,80 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Market-Perform