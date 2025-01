Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 83,54 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 83,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.175 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,05 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,59 EUR angegeben.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

