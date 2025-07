Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,28 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 68,32 EUR. Bei 67,80 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.509 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 29,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,79 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

UBS AG: Neutral für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

So schätzen die Analysten die Zukunft der Henkel vz-Aktie ein