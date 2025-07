Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 67,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 67,88 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 67,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.078 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Abschläge von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,79 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

