Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Minus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 83,40 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 83,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 83,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.866 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 86,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,59 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

