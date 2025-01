Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Henkel vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 84,02 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 84,02 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 84,10 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,10 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.541 Stück gehandelt.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 66,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 86,21 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

