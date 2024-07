Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kurseinbußen

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 81,00 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 81,00 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,96 EUR ab. Bei 81,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 79.119 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,36 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 19.08.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,22 EUR je Aktie.

