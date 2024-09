Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 81,82 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 81,82 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,18 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 81,80 EUR. Bei 82,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.103 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,79 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 19,48 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,44 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,34 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

