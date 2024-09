Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag fester

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 82,06 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 82,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 82,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.309 Henkel vz-Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 24,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell