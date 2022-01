Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht Boden gut

Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 78,02 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.461 Punkten liegt. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,28 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 156.424 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,50 EUR. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2021 bei 68,92 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,86 EUR je Henkel vz-Aktie an. Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

