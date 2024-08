Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag tiefer

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 80,64 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 80,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 80,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.938 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,30 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Aktie aus.

