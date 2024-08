Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gefragt

Henkel vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 81,38 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 81,38 EUR. Bei 81,54 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,28 EUR. Zuletzt wechselten 33.089 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 5,36 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,70 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

