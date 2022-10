Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Verlusten

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 62,36 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 62,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 248.122 Henkel vz-Aktien.

Am 17.01.2022 markierte das Papier bei 83,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 25,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,25 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 68,36 EUR.

Henkel vz gewährte am 15.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.271,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.968,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Henkel vz am 08.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Henkel vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 3,88 EUR im Jahr 2022 aus.

