Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 83,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 83,90 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 83,58 EUR. Bisher wurden heute 11.043 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.12.2024 auf bis zu 86,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,60 Prozent wieder erreichen. Am 04.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,21 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

