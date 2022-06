Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Nachmittag ins Minus

Die Henkel vz-Aktie wies um 28.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 60,76 EUR abwärts. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 59,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 330.007 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,77 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,43 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.05.2022 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.092,00 EUR im Vergleich zu 4.999,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Henkel vz am 15.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Henkel vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie gefragt: Henkel macht laut CEO Knobel Fortschritte beim Rückzug aus Russland

Werte für Generationen: Das sind die Jahrhundert-Aktien

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG