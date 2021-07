Henkel vz-Aktie aktuell: Henkel vz reagiert positiv

Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 85,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.511 Punkten liegt. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 86,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.923 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,50 EUR erreichte der Titel am 12.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2021 bei 81,40 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,47 EUR je Henkel vz-Aktie aus. In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

