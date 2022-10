Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 63,12 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.194 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 83,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2022). Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 24,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.04.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,60 Prozent.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 68,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 15.08.2022. Umsatzseitig wurden 5.271,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.968,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

