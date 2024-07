Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Montagvormittag ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 80,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 80,46 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 80,38 EUR. Bei 80,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.005 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 82,36 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 13.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 19.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,24 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten