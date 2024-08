Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Mittag Verluste

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 81,80 EUR.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 81,80 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,78 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.754 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 4,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,70 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

