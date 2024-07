Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag im Minus

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 78,00 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 78,00 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,00 EUR ab. Bei 79,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 235.672 Aktien.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,36 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 19.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX aktuell: DAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX schließt in der Verlustzone

DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter