Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 84,86 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 84,86 EUR ab. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 84,68 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.248 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,43 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2024 auf bis zu 66,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 26,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 87,11 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Aktien-Tipp Henkel vz-Analyse: Warburg Research verbessert Henkel vz-Aktie auf Buy

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen