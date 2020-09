TUI-Aktie freundlich: Aufsichtsratschef warnt vor Pleitewelle in Tourismusbranche - Tours & Activities-Umbau vorangetrieben

Aktien in diesem Artikel TUI 3,12 EUR

"In den letzten Wochen hat sich die Situation wieder deutlich verschärft."

Die Branche habe im März "über Nacht ihr Produkt verboten" bekommen, so Zetsche: "Der TUI-Umsatz sank von 20 Milliarden auf nahezu null, wir waren trotzdem inzwischen wieder gut unterwegs, voller Optimismus in dem Maße wie Corona weniger bedrohlich erschien und Destinationen wieder angeboten werden konnten. Jetzt hat es sich wieder deutlich gedreht, ein Land nach dem anderen geht zu. Das Management ist massiv gefordert, TUI hat Staatshilfe bekommen und kämpft sich aus der Krise. Die Lage ist herausfordernd."

Dabei sei Lust der Menschen auf das Reisen ungebrochen, ergänzte Zetsche. "Wenn ein Land von der Liste der Risikogebiete genommen wird, wird am nächsten Tag sofort massiv gebucht. Wird eine Reisewarnung ausgesprochen, wird storniert." Die Krise fordere "extremen Einsatz", sagte Zetsche, "Wir sind absolut zuversichtlich, heil durch die schwierige Phase zu kommen - aber wir wissen natürlich nicht, wie lange die dauert."

TUI treibt Umbau und Wachstum von Tours & Activities voran

Der Touristikkonzern TUI treibt den Umbau und das Wachstum seines Tours & Activities-Geschäfts voran. Das Geschäft, das die neue Sparte TUI Musement bilde, fungiere als offene Plattform für Anbieter und Kunden von Tours & Activities, teilte der Konzern mit. Die Sparte biete aktuell in allen wichtigen Urlaubs- und Städtedestinationen weltweit mehr als 130.000 "Dinge, die man tun kann" an und investiere stark in die Erweiterung des Angebots durch die Anbindung neuer Anbieter.

Das Angebot werde über B2B-Partnerschaften - wie die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft mit Booking.com - und B2C über die Websites von Musement und TUI an alle 21 Millionen TUI Kunden verteilt. Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Touristik sei der Markt Tours & Activities weiterhin ein strategisches Wachstumsfeld für TUI.

Die Sparte war bisher unter dem Namen TUI Destination Experiences bekannt und umfasste auch das 2018 übernommene Online-Startup Musement. Aktuell klettert die TUI-Aktie im XETRA-Geschäft um 5,59 Prozent auf 3,13 Euro.

