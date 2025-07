Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,191 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 11:58 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,191 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,195 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,190 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.036 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 450,314 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,996 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 NOK gegenüber -0,58 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 229,63 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 405,36 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net