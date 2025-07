Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 0,188 EUR.

Um 15:55 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 0,188 EUR nach oben. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,195 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,190 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.281 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 457,325 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 101,497 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net