Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag stark gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 0,138 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 15:41 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,7 Prozent auf 0,138 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,138 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,132 EUR. Bisher wurden heute 122.249 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 661,974 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,148 Prozent.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 229,63 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 43,35 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,309 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

