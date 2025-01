Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 0,432 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 15:48 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 0,432 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,418 EUR. Mit einem Wert von 0,440 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 104.151 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 143,056 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,408 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,671 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 514,89 Mio. NOK umgesetzt, gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net