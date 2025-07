Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,187 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 0,187 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,187 EUR ein. Mit einem Wert von 0,187 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 451,872 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit Abgaben von 47,594 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,58 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,461 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net