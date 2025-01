Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Mittag ins Minus

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,9 Prozent auf 0,427 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:42 Uhr um 4,9 Prozent auf 0,427 EUR nach. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,423 EUR ein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 26.797 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 145,902 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (0,408 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 4,567 Prozent Luft nach unten.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 514,89 Mio. NOK gegenüber 378,55 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net