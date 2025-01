Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 0,372 EUR ab.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:14 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 0,372 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,372 EUR. Bei 0,384 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 1.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR an. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 63,953 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,372 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,000 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 514,89 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK in den Büchern standen.

Am 11.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,396 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net