Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,375 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,375 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,379 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,375 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 49.157 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,050 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 64,286 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 0,365 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 2,881 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 28.11.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,52 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 514,89 Mio. NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net