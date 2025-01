Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 7,8 Prozent auf 0,360 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:57 Uhr 7,8 Prozent auf 0,360 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,360 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,391 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 49.716 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 186,667 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,360 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 514,89 Mio. NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378,55 Mio. NOK umgesetzt.

Am 11.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net