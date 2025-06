Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Dienstagmittag fester

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,160 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der BMN-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,160 EUR zu. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,167 EUR. Bei 0,155 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.451 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,032 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,477 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 72,629 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 229,63 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net