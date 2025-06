Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,151 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 0,151 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,147 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,154 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.706 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 585,259 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,380 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,63 Mio. NOK – eine Minderung von 43,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,451 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net