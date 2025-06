Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Freitagmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 0,148 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:59 Uhr 4,3 Prozent auf 0,148 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,145 EUR aus. Bei 0,158 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 89.902 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 609,459 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 36,824 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net