Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittwochvormittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,361 EUR.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:09 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 0,361 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,361 EUR. Mit einem Wert von 0,366 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 691 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 65,667 Prozent niedriger. Am 16.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,356 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 1,406 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,70 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 514,89 Mio. NOK – ein Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,400 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net