Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 0,351 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 4,8 Prozent bei 0,351 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,341 EUR. Bei 0,357 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 158.979 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 199,572 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2025 (0,341 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 2,853 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,70 NOK vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,400 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net