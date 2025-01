Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 0,359 EUR ab.

Um 11:53 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,359 EUR ab. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,341 EUR ein. Mit einem Wert von 0,357 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 135.070 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 192,479 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,341 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,153 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 NOK erwirtschaftet worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Am 11.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.02.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,400 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net