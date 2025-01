Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag massiv unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 7,3 Prozent auf 0,249 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 7,3 Prozent auf 0,249 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,249 EUR ein. Mit einem Wert von 0,264 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.600 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 314,458 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.01.2025 bei 0,249 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 0,000 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 28.11.2024 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 378,55 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 514,89 Mio. NOK ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 17.02.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,400 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net