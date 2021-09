Letzter DAX 30-Tag: DAX beendet Handel unter 15.500-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete zwar höher, rutscht aber am Nachmittag kräftig ab. Mit seinem Tagestief von 15.455,54 Zählern fiel er auch deutlich unter die psychologisch wichtige 15.500er-Marke. Letztendlich verlor das Börsenbarometer 1,03 Prozent auf 15.490,17 Einheiten.

Nach einem freundlichen Start in den Tag notierten die europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag mit Abschlägen. Der Dreh ins Minus kam zur Mittagszeit, einmal mehr lieferte der Hexensabbat, also der große Verfall am Terminmarkt, den entscheidenden Impuls. Als die Optionen und die Futures auf die europäischen Indizes verfielen, kam Abgabedruck an den Markt, von dem er sich im Verlauf nicht mehr erholt.

Damit nicht genug: zum großen September-Verfalltag am Terminmarkt kam zudem der größte Umbau in der 33-jährigen Geschichte des DAX. Er bildete letztmals die Kurse von 30 Unternehmen ab. Wegen der Kombination aus notwendigen Anpassungsmaßnahmen in den Portfolios von Fonds und Großanlegern und Großem Verfall waren erhöhte Kurssauschläge möglich.

"Hexensabbat" sorgt für Kursbewegungen

Mit dem Hexensabbat im September fand einer der größten Verfalltage des Jahres an den internationalen Terminbörsen statt. Er betraf sämtliche Aktienoptionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien. Besonders bei Aktien, die sich sehr dicht an runden Basispreisen befinden, könnte es daher zu Gefechten um den Schlusskurs kommen.

