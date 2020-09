Unentschlossenheit: Dow Jones pendelt zwischen Plus und Minus

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete den Freitagshandel mit einem Minus von 0,13 Prozent auf 27.864,87 Punkte - im weiteren Verlauf pendelt er um die Nulllinie und steuert damit auf den versöhnlichen Abschluss einer ereignisreichen Woche zu.

Teilnehmer verweisen auf den vierfachen Verfall, den sogenannten Hexensabbat, der zu stärkeren Bewegungen nach oben und unten führen kann. Marktteilnehmer versuchen an solchen Tagen, Indizes und Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors verweist zudem darauf, dass es gegenwärtig eine ungewöhnlich hohe Zahl an Optionen auf Einzelwerte gebe. Daher könnten auch deren Kurse und nicht nur die Indizes heftige Bewegungen vollziehen, etwa bei den sehr populären und schwer gewichteten FAANG-Aktien aus dem Technologiesektor Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix und Alphabet. Sie zeigen bereits seit einiger Zeit im Zuge von Gewinnmitnahmen eine erhöhte Volatilität, nachdem sie monatelang nur nach oben marschiert waren. "Wir hatten all die leichten Gewinne", sagt Kassam: "Es wird für uns nun schwieriger, den Hügel weiter hinauf zu klettern."

Die Anleger hätten gleichwohl mehr von dieser Woche erwartet, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Die US-Notenbank Fed habe zwar in der jüngsten Sitzung an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten, aber keine neuen Impulse geliefert. Zudem verzweifle der US-Kongress an einer Einigung zu einem dringend benötigten Konjunkturpaket gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, während die Infektionszahlen weltweit schnell stiegen.

Redaktion finanzen.net (mit Material Dow Jones und dpa)

