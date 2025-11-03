Highland Critical Minerals Aktie News: Anleger greifen bei Highland Critical Minerals am Montagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Highland Critical Minerals nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 2,12 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Highland Critical Minerals zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,9 Prozent auf 2,12 EUR. In der Spitze gewann die Highland Critical Minerals-Aktie bis auf 2,16 EUR. Mit einem Wert von 2,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Highland Critical Minerals-Aktie belief sich zuletzt auf 62.343 Aktien.

